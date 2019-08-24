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Митинг в честь Дня флага на проспекте Сахарова в Москве. Фотография
14:44, 24 августа 2019
Источник: Meduza
24 августа в Москве на проспекте Сахарова, где мэрия
запретила
проводить оппозиционные акции, организовали масштабный митинг-концерт с участием звезд шоу-бизнеса (выступали, в том числе, Филипп Киркоров, Григорий Лепс и Тимати) в честь 350-летия флага России (хотя этот юбилей
был в прошлом году)
. По
данным
МВД, на митинг пришли более 100 тысяч человек, мэрия
отчиталась
о 110 тысяч участников. «Медуза»
рассказывала
, как на митинг собирали бюджетников, студентов и массовку.
Сергей Петров / ТАСС / Scanpix / LETA
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