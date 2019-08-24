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Митинг в честь Дня флага на проспекте Сахарова в Москве. Фотография

Источник: Meduza
24 августа в Москве на проспекте Сахарова, где мэрия <a href="https://meduza.io/news/2019/08/15/meriya-moskvy-otklonila-tri-iz-chetyreh-zayavok-na-aktsii-protesta-24-avgusta" target="_blank">запретила</a> проводить оппозиционные акции, организовали масштабный митинг-концерт с участием звезд шоу-бизнеса (выступали, в том числе, Филипп Киркоров, Григорий Лепс и Тимати) в честь 350-летия флага России (хотя этот юбилей <a href="https://meduza.io/feature/2019/08/21/v-moskve-sobirayut-miting-v-chest-350-letiya-flaga-etot-yubiley-uzhe-otmechali-v-proshlom-godu" target="_blank">был в прошлом году)</a>. По <a href="https://77.xn--b1aew.xn--p1ai/news/window/18053194/" target="_blank">данным</a> МВД, на митинг пришли более 100 тысяч человек, мэрия <a href="https://www.mos.ru/news/item/60909073/" target="_blank">отчиталась</a> о 110 тысяч участников. «Медуза» <a href="https://meduza.io/feature/2019/08/21/postoyat-s-flagom-za-500-rubley" target="_blank">рассказывала</a>, как на митинг собирали бюджетников, студентов и массовку.
24 августа в Москве на проспекте Сахарова, где мэрия запретила проводить оппозиционные акции, организовали масштабный митинг-концерт с участием звезд шоу-бизнеса (выступали, в том числе, Филипп Киркоров, Григорий Лепс и Тимати) в честь 350-летия флага России (хотя этот юбилей был в прошлом году). По данным МВД, на митинг пришли более 100 тысяч человек, мэрия отчиталась о 110 тысяч участников. «Медуза» рассказывала, как на митинг собирали бюджетников, студентов и массовку.
Сергей Петров / ТАСС / Scanpix / LETA