Еще две российские станции мониторинга ядерных испытаний перестали передавать данные после взрыва под Северодвинском

Уже четыре станции мониторинга ядерных испытаний в России перестали передавать сигнал после . Об этом The Wall Street Journal заявил глава Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) Лассина Зербо.

Накануне он сообщил, что 10 августа отключились станции в Кирове и Дубне, которые являются ближайшими к месту взрыва. С 13 августа, по словам Зербо, также перестала поступать информация от станций в Билибино (Чукотка) и Залесово (Алтайский край). При этом станция в Уссурийске продолжает работать.

«Эксперты продолжают обращаться к российским коллегам по поводу скорейшего возобновления работы станций», — сказал Зербо. Он отказался делать выводы о том, почему станции перестали передавать сигнал. Ранее Зербо говорил, что российская сторона объясняла это «проблемами с сетью и связью».

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в свою очередь заявил «Интерфаксу», что инцидент в Архангельской области не имеет отношения к деятельности Организации ДВЗЯИ. Он добавил, что передача данных с национальных станций системы мониторинга ядерных испытаний является добровольной.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний расширяет до безусловных рамок запрет на испытания ядерного оружия. Он был принят Генеральной Ассамблеей ООН в 1996 году. Россия ратифицировала его в 2000-м.

Для контроля за соблюдением договора была создана специальная международная организация. Она разместила в 89 странах более 300 станций мониторинга, чтобы отслеживать признаки ядерных взрывов.