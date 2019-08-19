Две станции мониторинга ядерных взрывов в России отключились после ЧП с ракетой под Северодвинском

Две станции мониторинга, действующие в РФ в рамках о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), перестали передавать сигнал после взрыва ракеты под Северодвинском. Об этом The Wall Street Journal заявил глава Организации ДВЗЯИ Лассина Зербо.

Речь идет о станциях в Кирове и Дубне, которые являются ближайшими к месту взрыва. Они перестали передавать сигнал через два дня после ЧП. По словам Зербо, российская сторона объяснила это «проблемами с сетью и связью».

Глава Организации ДВЗЯИ отказался назвать возможную причину отключения станций. «Мы ожидаем дальнейших отчетов, когда станции или системы связи будут полностью восстановлены», — заявил Зербо.

Он также написал о проблемах с двумя российскими станциями в твиттере. Кроме того, Зербо выложил карту возможного распространения «гипотетических частиц» после взрыва.

По версии «Росатома», 8 августа на полигоне под Северодвинском взорвалась ракета, в двигателе которой использовался радиоактивный изотопный источник питания. При взрыве погибли не менее пяти человек.

Росгидромет заявил, что после взрыва в Северодвинске зафиксировали кратковременное превышение уровня гамма-излучения в 4-16 раз. Ведомство объяснило это прохождением радиоактивного облака.