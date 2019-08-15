154 из 221 пассажира самолета «Уральских авиалиний», вскоре после вылета из Москвы в Симферополь, отказались от перелета в Крым; им вернули деньги за билеты. Это следует из информации, размещенной в инстаграме «Уральских авиалиний».

Семеро пассажиров рейса уже благополучно приземлились в Симферополе. Еще 65 человек человек вылетели в Крым. «Остальные пассажиры отказались от дальнейшего перелета, им будет оформлен возврат денежных средств в полном объеме, а также выплачены компенсации», — заявили «Уральские авиалинии».

Размер компенсации составит 100 тысяч рублей на человека.