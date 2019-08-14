Фонд «Общественный вердикт» попросил наказать сотрудников полиции и Росгвардии, которые ругались матом на акциях протеста

Фонд «Общественный вердикт» попросил прокуратуру Москвы привлечь к дисциплинарной ответственности сотрудников полиции и Росгвардии, которые ругались матом во время работы на акциях протеста. Об этом сообщил сам фонд.

Обращение в прокуратуру отправила адвокат фонда Ирина Бирюкова. Она приложила к заявлению ссылки на три видеозаписи с прошедших акций, опубликованные в интернете. «На них сотрудники правопорядка активно ругаются матом в адрес граждан, что представляет собой мелкое хулиганство», — заявил «Общественный вердикт».

Фонд также напомнил, что фигурант «болотного дела» Алексей Полихович, который кричал «Они ******» на митинге 10 августа, получил 13 суток ареста за мелкое хулиганство. «Представители „Общественного вердикта“ считают, что все граждане России равны перед законом», — заявили в фонде.

В Москве с середины июля проходят акции протеста из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. В последней из акций, прошедшей 10 августа, по данным «Белого счетчика», участвовали 60 тысяч человек.

Большинство акций были несогласованными и завершились массовыми задержаниями, часто с применением силы. В Следственный комитет поступил ряд жалоб на превышение полномочий со стороны полицейских и росгвардейцев.