Андрей Кургин, избитый 3 августа во время поездки на велосипеде в центре Москвы, пожаловался на омоновцев в СК

Андрей Кургин, к которому сотрудники ОМОНа применили силу на , попросил Следственный комитет проверить их действия на предмет . Об этом сообщил проект «Зона права», который представляет интересы Кургина.

В заявлении, которое цитирует «Зона права», говорится, что в Новопушкинском сквере омоновцы повалили Кургина на тротуар вместе с велосипедом и стали избивать дубинками, руками и ногами — хотя тот не сопротивлялся. Затем его вместе с велосипедом перенесли в автозаку, досмотрели рюкзак и отпустили. Пострадавший позднее обратился к врачу, который зафиксировал у него кровоподтеки и ссадины обеих рук, ушиб и кровоподтек правого бедра.

В заявлении говорится, что Кургин не совершал никаких противоправных действий, а сотрудники ОМОНа не высказывали к нему никаких требований, в связи с чем у них не было оснований применять силу.

Кроме того, в заявлении отмечено, что омоновцы не дали участнику акции слезть с велосипеда. При этом накануне Кургин заявил «Медузе», что сам «вцепился» в велосипед. «[Я] четко понимал — если оторвут, то я и велосипеда не увижу, и в автозак попаду», — сказал он.