Женщина, избитая полицейским на акции в Москве, подала заявление в Следственный комитет

Дарья Сосновская, которую при задержании на акции 10 августа в Москве ударил полицейский, обратилась в Следственный комитет с заявлением о . Об этом «Медузе» рассказала адвокат Татьяна Молоканова, которая сотрудничает с «Зоной права».

По словам Молокановой, в травмпункте у Сосновской зафиксировали ушибы головы и грудной клетки, фотографию справки приводит глава «Агоры» Павел Чиков.

Сама Сосновская рассказала, что ее задержали, когда она сделала замечание полицейским, задерживавшим мужчину с внешними признаками инвалидности (он хромал) на улице Забелина. Ей заломали руки за спину, от этого слетели очки. Затем, когда у одного из сотрудников полиции упала дубинка, он ударил Сосновскую кулаком в живот. Уже около автозака, пытаясь затолкать женщину внутрь, полицейский ударил ее по голове.

Как задерживали Сосновскую На акции протеста полицейский ударил женщину в живот. За информацию о нем пообещали 100 тысяч рублей