Фигурант «болотного дела» Алексей Полихович арестован на 13 суток. Он кричал «Они ******» на митинге 10 августа

Мещанский районный суд Москвы арестовал на 13 суток фигуранта «болотного дела» Алексея Полиховича, сообщает «Медиазона». Его признали виновным в мелком хулиганстве. Он вину не признал.

На заседание суда пришли около 40 человек, чтобы поддержать Полиховича. За него поручились 25 человек.

Полиховича задержали спустя несколько часов после митинга за свободные выборы, прошедшего на проспекте Сахарова 10 августа. Во время акции Полихович со сцены несколько раз сказал «Они ****** (озверели)».

После задержания Полиховича оставили в отделе полиции до 12 августа. Как сообщало «ОВД-Инфо», к нему не пускали адвоката.

Алексей Полихович отсидел более трех лет по делу о массовых беспорядках, которое возбудили после акции протеста 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве.

Новое « », возбужденное после акции протеста 27 июля, часто сравнивают с «болотным делом».