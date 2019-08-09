СК предупредил об уголовной ответственности за «мирные прогулки» после акции 10 августа
Следственный комитет РФ выступил с предупреждением из-за призывов провести мирную прогулку по Москве после согласованного митинга за свободные выборы, который 10 августа пройдет на проспекте Сахарова.
В СК сообщили, что «участие в подобных несанкционированных мероприятиях влечет правовые последствия вплоть до уголовной ответственности».
В ведомстве добавили, что за призывы к массовым беспорядкам также предусмотрено лишение свободы.
Представители СК также предупредили подростков и их родителей, что «привлечение к административной или уголовной ответственности может негативно сказаться на будущем».
Ранее с предложением устроить прогулку по городу после митинга на Сахарова выступил штаб Алексея Навального в Москве.
В Москве с середины июля проходят акции за свободные выборы в Мосгордуму. Последняя из них состоялась 3 августа в формате прогулки по Бульварному кольцу. Она не была согласована с властями, на ней задержали больше тысячи человек.