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Элла Памфилова — о почерковедческой экспертизе на выборах. Цитата

Источник: Meduza
Центризбирком 9 августа окончательно отказал в допуске на выборы в Мосгордуму кандидату в 42-м округе Анастасии Брюхановой. Трансляция <a href="http://cikrf.ru/vid/" target="_blank">идет</a> на сайте ЦИКа. Брюханова, как и другие кандидаты, рассказала, что ей отказывают прежде всего из-за того, что большинство подписей избирателей забраковали почерковеды МВД — они решили, что даты рядом с подписями поставлены одной рукой. «Медуза» <a href="https://meduza.io/feature/2019/08/06/data-vazhnee-podpisi" target="_blank">описывала</a>, как рассматриваются такие жалобы. Глава ЦИК Элла Памфилова, отвечая Брюхановой, выступила в защиту института почерковедческой экспертизы, которая «работала много лет». Ранее она сама <a href="https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/08/04/808034-na" target="_blank">призывала</a> реформировать эту систему.
Центризбирком 9 августа окончательно отказал в допуске на выборы в Мосгордуму кандидату в 42-м округе Анастасии Брюхановой. Трансляция идет на сайте ЦИКа. Брюханова, как и другие кандидаты, рассказала, что ей отказывают прежде всего из-за того, что большинство подписей избирателей забраковали почерковеды МВД — они решили, что даты рядом с подписями поставлены одной рукой. «Медуза» описывала, как рассматриваются такие жалобы. Глава ЦИК Элла Памфилова, отвечая Брюхановой, выступила в защиту института почерковедческой экспертизы, которая «работала много лет». Ранее она сама призывала реформировать эту систему.

Фото в анонсе: Александр Земляниченко / AP / Scanpix / LETA