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Элла Памфилова — о почерковедческой экспертизе на выборах. Цитата
13:11, 9 августа 2019
Источник: Meduza
Центризбирком 9 августа окончательно отказал в допуске на выборы в Мосгордуму кандидату в 42-м округе Анастасии Брюхановой. Трансляция
идет
на сайте ЦИКа. Брюханова, как и другие кандидаты, рассказала, что ей отказывают прежде всего из-за того, что большинство подписей избирателей забраковали почерковеды МВД — они решили, что даты рядом с подписями поставлены одной рукой. «Медуза»
описывала
, как рассматриваются такие жалобы. Глава ЦИК Элла Памфилова, отвечая Брюхановой, выступила в защиту института почерковедческой экспертизы, которая «работала много лет». Ранее она сама
призывала
реформировать эту систему.
Фото в анонсе: Александр Земляниченко / AP / Scanpix / LETA
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