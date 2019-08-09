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Нам нужна другая Россия? Сложный тест по истории протестного движения XXI века от Ильи Азара

10 августа в 14:00 на проспекте Сахарова состоится очередной, на этот раз согласованный, митинг в поддержку независимых депутатов в Мосгордуму. Судя по всему, в России — новая волна протестов; московские акции — лишь незначительная (хоть и самая заметная) их часть. А знаете ли вы историю российского протестного движения? Из-за чего люди выходили на улицы в 2001 году? Какие лозунги использовались в 2007-м? Какие западные музыканты выступали на стороне оппозиции в 2010-м? Что пели на Болотной площади в 2013-м? Сейчас мы вас проверим!

Автор этого теста — спецкор «Новой газеты», бывший спецкор «Медузы», муниципальный депутат, организатор митинга 10 августа Илья Азар.

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Фото в анонсе: Оксана Онипко / AFP / Scanpix / LETA