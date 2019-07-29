«Українськi Новини»: причастного к перевозке «Бука» сепаратиста, осужденного на Украине, зовут Дмитрий Куприян по прозвищу «Батя»

Причастного к перевозке сепаратиста, о задержании которого 17 июля сообщила Служба безопасности Украина, зовут Дмитрий Куприян («Батя»). Об этом сообщает издание «Українськi Новини» со ссылкой на источник.

Издание пишет, что Куприян в самопровозглашенной Донецкой народной республике был «начальником службы тыла» и являлся «ближайшим соратником» министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), которому власти Нидерландов предъявили обвинение по делу о крушении MH17.

По указанию Стрелкова Куприян занимался обеспечением нужд сепаратистов, пишет издание. 14 июля 2014 года — за три дня до крушения самолета — он изъял у частного предпринимателя в Донецк автотранспорт. Как следует из публикации, речь идет о тягаче, на котором перевозили «Бук».

Куприян уехал из Донбасса в Россию осенью 2014 года, но в 2015-м отправился на Украину за пенсией и был задержан. Как пишут «Українськи Новини», его приговорили к пяти годам лишения свободы по статье о содействии террористической организации. По данным издания, 20 июня срок его заключения истек и он вышел на свободу.

Международная следственная группа, расследующая крушение «боинга» под Донецком, не сообщала, что подозревает Куприяна в причастности к преступлению.

«Газета.ру» писала о Куприяне в 2016 году. Издание называло его уроженцем Краснодарского края, полковником советской армии, ветераном Афганистана, который после войны оказался на Украине.