Служба безопасности Украины сообщила о задержании водителя тягача, перевозившего «Бук» перед крушением «Боинга»

Служба безопасности Украины объявила о задержании водителя тягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого, по данным международной следственной группы, малазийский «Боинг» под Донецком.

В перевозке «Бука» подозревают «лицо из числа боевиков», сообщил во время брифинга замглавы следственного управления СБУ Виталий Маяков. Он не уточнил его имя. Подозреваемого задержали благодаря видеозаписи Объединенной следственной группы, расследующей крушение «Боинга».

На записи, снятой на телефон, видно, как тягач едет по Донецку с ЗРК «Бук». Подозреваемого установили по номеру телефона, который был указан на тягаче.

Брифінг СБУ щодо розслідування трагедії МН17 / НАЖИВО Громадське Телебачення

Сейчас подозреваемый отбывает наказание на Украине. Его задержали при пересечении границы России и Украины спустя три года после крушения «Боинга».

Представитель СБУ отметил, что международная следственная группа установила более 150 человек, причастных к транспортировке «Бука» из России на Украину и обратно.

Участники международного расследования крушения «Боинга» 19 июня назвали имена людей, причастных к авиакатастрофе. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко. Им предъявили обвинения в убийстве и решили объявить в международный розыск.