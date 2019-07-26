Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов утверждает, что в главном зале избирательной комиссии перестала работать звуковая аппаратура, сообщает «Интерфакс».

«Вчера из-за поведения кандидата Соболь, которая до 00:00 оставалась в зале вместе с представителями зарубежных СМИ, до сих пор не удалось восстановить звуковую аппаратуру. Что они там делали, непонятно», — сказал Горбунов.

После того, как рабочая группа Мосгоризбиркома 25 июля отклонила апелляцию юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, она решила продолжить в здании избиркома голодовку, начатую 13 июля. Соболь оставалась в избиркоме до ночи, пока охрана не вынесла ее из здания вместе с диваном, на котором она сидела. Затем ее задержала полиция.

Окружные избирательные комиссии Москвы отказались зарегистрировать кандидатами в депутаты Мосгордумы несколько самовыдвиженцев, в том числе ряд известных оппозиционеров. Мосгоризбирком отклонил жалобы части кандидатов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о препятствовании работы избирательных комиссий в Москве. Вечером 24 июля СК провел обыски у нескольких незарегистрированных кандидатов; часть кандидатов вызвали на допросы.