Любовь Соболь объявила голодовку из-за отказа принять ее подписи для выборов в Мосгордуму

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки подписей за ее выдвижение в Мосгордуму.

По словам Соболь, избирательная комиссия признала недействительными почти 15% подписей в ее поддержку при допустимом браке в 10%. «Это означает снятие меня с выборов в Мосгордуму», — написала Соболь в твиттере.

Соболь выдвигается на выборы в Мосгордуму по 43-у округу. По данным «Москва 24», избирком откажет в регистрации всем кандидатам-самовыдвиженцам по этому округу — как оппозиционным, так и провластным.

По информации РБК, недействительными признаны больше 10% подписей и у независимых кандидатов, которые выдвигаются по другим округам: политика Дмитрия Гудкова, члена СПЧ Андрея Бабушкина и бывшего председателя «Открытой России» Александра Соловьева.

Ранее о том, что избирком решил снять его с выборов в Мосгордуму из-за недействительных подписей, заявил оппозиционер, глава московского муниципального округа Красносельский Илья Яшин

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Независимые кандидаты в депутаты Мосгордумы объявили о проведении 14 июля встречи с избирателями с целью «отстоять свое право на конкурентные выборы». Мэрия Москвы назвала акцию незаконной.