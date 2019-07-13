«Они решили снять меня с выборов». Избирком забраковал больше 10% подписей за выдвижение Ильи Яшина в Мосгордуму

Глава московского муниципального округа Красносельский Илья Яшин заявил, что избирком признал недействительными 11,4% подписей за его выдвижение в Мосгордуму при максимально допустимом браке 10%.

Яшин отметил, что львиную долю подписей забраковали с помощью базы МВД, проверку по которой ему не дали проконтролировать. «Избирком выполняет политический заказ мэрии, чтобы убрать меня с выборов и расчистить дорогу в Мосгордуму для „Единой России“ в лице кандидата », — написал политик в фейсбуке.

Юристы штаба Яшина подготовят возражения на забракованные подписи; избирком рассмотрит их 15 июля. «Это, несомненно, будет политическое решение, и оно полностью зависит от воли общества», — заявил политик. Он призвал своих сторонников приходить на встречу независимых кандидатов в Мосгордуму с избирателями. Мэрия Москвы назвала это мероприятие незаконным.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. 6 июля завершился прием документов на регистрацию кандидатов. Мосгоризбирком должен сформировать список зарегистрированных кандидатов не позднее 17 июля.

Согласно опросу «Левада-центра», Илья Яшин лидирует среди кандидатов по . За него готовы проголосовать 17% опрошенных (33% от тех, кто собирается пойти голосовать и определились с выбором).