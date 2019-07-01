«Левада-центр»: Илья Яшин лидирует среди кандидатов в Мосгордуму по 45-му округу

Илья Яшин, возглавляющий муниципалитет Красносельский в Москве, лидирует среди кандидатов в Мосгордуму по 45-му округу (районы Басманный, Мещанский, Сокольники и Красносельский), пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса «Левада-центра».

За Яшина готовы проголосовать 17% опрошенных (33% от тех, кто собирается пойти голосовать и определились с выбором).

Второе месте занимает заместитель руководителя аппарата фракции ЛДПР в Госдуме Никита Березин с 5%, на третьем — проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара, за которую готовы проголосовать 3%.

Всего до избирательных участков планируют дойти 45% участников опроса, большинство из них (38%) пока не определились, за какого кандидата будут голосовать.

20% респондентов заявили, что не собираются идти на выборы депутатов Мосгордумы.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября 2019 года.