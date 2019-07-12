В Москве пройдет встреча независимых кандидатов в Мосгордуму с избирателями. Мэрия называет ее незаконной

Группа независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы объявила о проведении 14 июля встречи с избирателями с целью «отстоять свое право на конкурентные выборы». Встреча назначена на 14:00 в Новопушкинском сквере рядом с метро «Пушкинская».

По мнению кандидатов, избирателей показывает предвзятость к независимым депутатам избиркомов, которые «выполняют политический заказ на устранение с выборов политиков, неугодных столичной мэрии»

Под заявлением инициаторов акции подписались , в том числе Илья Яшин, Любовь Соболь, Дмитрий и Геннадий Гудковы, Сергей Митрохин, Юлия Галямина.

В мэрии Москвы заявили, что организаторы официально не уведомили их о проведении митинга, поэтому могут быть привлечены к ответственности — как и те, кто придет на встречу.

«Имеет место попытка проведения несанкционированной акции под видом встречи с избирателями», — заявил замглавы департамента региональной безопасности Василий Олейник «Интерфаксу».