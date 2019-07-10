Муниципальные депутаты вышли на пикеты к избиркому Москвы. Они требуют пустить кандидатов от оппозиции на выборы в Мосгордуму

В Москве муниципальные депутаты вышли днем 10 июля на одиночные пикеты у городского избиркома с требованием зарегистрировать кандидатов от оппозиции в Мосгордуму. В пикетах, в частности, приняли участие Илья Азар, Елена Филина, Анна Шапошникова.

Азар опубликовал свое фото с плакатом в фейсбуке, написав, что у москвичей должен быть реальный выбор, а не «обычные российские „выборы“ между административным и несколькими техническими кандидатами (которым еще и подписи нарисовали)».

Шапошникова, в свою очередь, написала, что протестует «против наглого объявления реальных подписей фейковыми».

Пикеты у избирательной комиссии планируют проводить до 22:00.

Выборы депутатов Мосгордумы пройдут в единый день голосования — 8 сентября.

6 июля Мосгоризбирком закончил прием документов для регистрации кандидатов в депутаты Мосгордумы. Самовыдвиженцы должны были собрать около пяти тысяч подписей. У комиссии есть 10 дней на проверку подписей и принятие решения о регистрации.

Представители оппозиции уже высказывали опасения, что их не допустят до выборов, забраковав подписи. При этом за некоторых кандидатов в депутаты Мосгордумы, сообщал штаб Навального, подписи массово подделываются на «фабрике рисовальщиков».

В начале июля появилась петиция с требованием допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Мосгоризбирком назвал ее попыткой давления на избирательные комиссии.