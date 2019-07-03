Мосгоризбирком посчитал давлением петицию с требованием допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

Петиция с требованием допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму является попыткой давления на избирательные комиссии. Об этом РИА Новости заявили в Мосгоризбиркоме.

Там отметили, что руководствуются только избирательным законодательством и что, по Конституции, все кандидаты равны. «Всяческие спекуляции на эту тему, попытки вопреки закону оказывать давление на избирательные комиссии недопустимы», — заявили в Мосгоризбиркоме.

Петиция, о которой идет речь, была опубликована на сайте Change.org 2 июля. Она призывает чиновников не использовать имеющиеся у них законодательные рычаги для недопуска на выборы в Мосгордуму независимых кандидатов. В частности, в петиции идет речь о возможности избирательной комиссии «забраковать настоящие подписи [за кандидата] по формальным признакам».

В петиции сказано, что ее поддержали известные деятели науки и культуры — в том числе писательница Людмила Улицкая, основатель «Вымпелкома» и учредитель премии «Просветитель» Дмитрий Зимин, писатель и журналист Виктор Шендерович, актер Алексей Серебряков, биолог и замдиректора Института проблем передачи информации РАН Михаил Гельфанд. На момент публикации новости «Медузы» петицию подписали почти 4,5 тысячи человек.

ЦИК после публикации петиции заявил, что не получал жалоб на недопуск к выборам кандидатов в Мосгордуму.

Штаб Навального нашел в Москве «фабрику рисовальщиков», где подделывали подписи за некоторых кандидатов в Мосгордуму. Полиция начала проверку, а позже отчиталась о задержании подозреваемых в фабрикации подписей по другому адресу.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов завершится 5 июля. Для регистрации на выборах кандидату надо собрать не менее пяти тысяч подписей.