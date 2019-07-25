Любовь Соболь решила вести голодовку в здании Мосгоризбиркома

Рабочая группа Мосгоризбиркома отклонила апелляцию юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь на незаконное снятие с выборов в Мосгордуму. Окончательное решение избирком примет на заседании в пятницу.

Соболь в своем твиттере объявила, что будет продолжать начатую 13 июля голодовку прямо в здании московского избиркома, пока не добьется встречи с главой ЦИК РФ Эллой Памфиловой и своей регистрации на предстоящих выборах.

Следственный комитет ранее возбудил уголовное дело о препятствовании работы избирательных комиссий в Москве. Поводом стали несогласованные акции с участием кандидатов в депутаты и их сторонников, прошедшие в Москве.

Вечером 24 июля СК провел обыски у нескольких незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Часть кандидатов, в том числе Любовь Соболь, вызвали на допросы.

27 июля независимые кандидаты собираются провести акцию протеста у здания мэрии Москвы. Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный был арестован на 30 суток за призывы к акции.