В Москве началась акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. В четвертый раз за четыре дня

В Москве на Трубной площади началась четвертая по счету акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Трансляцию ведет ютьюб-канал SotaVision.

По оценке корреспондента «Медузы», на акции присутствуют 350-400 человек.

Москвичи протестуют на Трубной против недопуска оппозиционных кандидатов в депутаты sotavision

Акции с требованием допустить оппозиционеров на выборы в городской парламент проходят в Москве ежедневно с 14 июля. На первой акции задержали 39 человек, троих из них госпитализировали. Во время второго дня протестов были задержаны по меньшей мере два человека, третий день прошел без задержаний.

Мосгоризбирком зарегистрировал кандидатами в Мосгордуму 233 человека. 57 получили отказ, среди них глава муниципального округа «Красносельский» Илья Яшин, сотрудники ФБК Любовь Соболь и Иван Жданов, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, бывший председатель «Яблока» Сергей Митрохин, муниципальный депутат Юлия Галямина.

Причиной отказа независимым кандидатам в избиркоме назвали превышение допустимого процента недействительных подписей. Сами кандидаты уверены, что их сняли с выборов по политическим причинам. Они призвали своих сторонников каждый день выходить на Трубную, а также принять участие в согласованном митинге на проспекте Сахарова 20 июля.