«Я в бешенстве, *****!» Как прошла новая акция за свободные выборы в Мосгордуму

Евгений Фельдман для «Медузы»

В центре Москвы 15 июля состоялась вторая массовая акция в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы. На Трубной площади собрались примерно полторы тысячи человек. Они потребовали допустить до выборов оппозиционеров. Акция продолжалась около двух часов, после чего ее участники начали расходиться. Полиция не применяла силу, никто из протестовавших не был задержан. Во время акции произошла небольшая стычка между ее участниками и активистами прокремлевского движения SERB — в итоге полицейские увели их в автозак.

Муниципальный депутат Илья Яшин заявил, что его официально сняли с выборов. Яшин приехал на Трубную площадь со встречи в Мосгоризбиркоме (МГИК). Свою речь он начал словами: «Я в бешенстве, *****!» По словам оппозиционера, на этой встрече стало окончательно ясно, что его кандидатуру не зарегистрируют, поскольку в его подписных листах обнаружили слишком много брака. При этом Яшин утверждает, что МГИК не стал рассматривать письменные заявления граждан, подтвердивших подлинность своих подписей. Избирателей, которые пришли в избирком, по словам Яшина, не пропустили.

Незадолго до начала акции независимые кандидаты пришли в Мосгоризбирком на встречу с его руководителем Валентином Горбуновым. Они настаивали на совместной публичной встрече в присутствии журналистов, но получили отказ. Горбунов предложил поговорить с каждым из кандидатов по отдельности, но они тоже не согласились. Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь, одна из кандидатов на выборах в Мосгордуму, сказала: «Вести кулуарные тайные встречи в кабинете под чашечку чая или вискарик я не готова».

Первую массовую акцию с требованием регистрации независимых кандидатов разогнала полиция. 14 июля около тысячи человек собрались в Новопушкинском сквере и затем направились к мэрии столицы и городскому избиркому. Когда вечером протестующие начали ставить у здания избиркома палатки, полиция применила силу. Были задержаны 39 человек, трое из них попали в больницу. На некоторых задержанных составили протоколы о нарушении порядка проведения массовых мероприятий.

Оппозиционеры призывают выходить на акции в центре Москвы каждый день. Объявленные ими место и время сбора — Трубная площадь, 19:00. Илья Яшин на акции 15 июля также заявил, что собирается на митинг, который пройдет 20 июля на проспекте Сахарова. Митинг организует Либертарианская партия, ее заявка согласована московской мэрией.

Дмитрий Томилов