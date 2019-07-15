Трех задержанных на акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму госпитализировали

Полиция Москвы 14 июля задержала 39 человек на в поддержку независых кандидатов в Мосгордуму, сообщает «ОВД-Инфо».

Трех человек госпитализировали. В больницу увезли Георгия Херолянца, Ивана Русакова и Игоря Ефимова.

Многих задержанных отпустили в ночь на 15 июля. В частности, на юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и кандидата Любовь Соболь составили протоколы о неповиновении законным требованиям полицейских и нарушении порядка проведения публичных мероприятий. В аналогичных правонарушениях обвинили Алексея Миняйло и Максима Верхотурова, которые пытались бежать из полиции. Их оставили в ОВД на ночь. 19-летний Верхотуров заявил, что его дважды избили полицейские, но его не стали госпитализировать.

После задержания на акции Любовь Соболь попыталась сбежать из ОВД, но полицейские ее вернули. Ночью Соболь отпустили из полиции. На выходе из ОВД она призвала сторонников выйти 15 июля на акцию протеста, которая начнется в 19 часов на Трубной площади.

Оппозиционер Илья Яшин, также отпущенный из полиции, призвал выходить на акции протеста каждый день, сообщает «Дождь».

На сотрудника ФБК Николая Ляскина составили протокол об организации несогласованного мероприятия и отпустили из полиции.