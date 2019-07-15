Независимые кандидаты в Мосгордуму отказались от «кулуарной встречи» с главой Мосгоризбиркома

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов не стал проводить коллективную встречу с независимыми кандидатами в депутаты Мосгордумы.

Как следует из трансляции ютьюб-канала «Навальный LIVE», Горбунов предложил поговорить с каждым из кандидатов отдельно, те же настаивали на совместной встрече в присутствии журналистов. Горбунов отказался впускать кандидатов в свой кабинет. После этого они покинули здание Мосгоризбиркома.

«Вести кулуарные тайные встречи в кабинете под чашечку чая или вискарик я не готова», — сказала юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, пришедшая на встречу.

Прямой эфир: Встреча главы Мосгоризбиркома с независимыми кандидатами Навальный LIVE

Ранее 15 июля Валентин Горбунов сообщил в эфире «Эха Москвы», что готов встретиться с кандидатами, которые недовольны результатами проверки подписных листов.

На встречу с Горбуновым пришли около десяти человек. Среди них, в частности, были глава московского муниципального округа Красносельский Илья Яшин, бывший глава московского «Яблока» Сергей Митрохин, политик Дмитрий Гудков.

Мосгоризбирком ранее признал недействительными часть подписей, собранных в поддержку нескольких независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы. В частности, не признали подписи в поддержку Любови Соболь, Ильи Яшина, Дмитрия Гудкова.

14 июля в центре Москвы прошла акция с требованием допустить до выборов независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы. Полиция жестко разогнала участников, когда те стали разбивать палатки возле Мосгоризбиркома. Задержаны 39 человек, трое госпитализированы.

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил 15 июля, что избирательная комиссия не зарегистрировала девять кандидатов в депутаты Мосгордумы. Он уточнил, что среди них нет тех, кто участвовал в акции 14 июля.