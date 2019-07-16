Двух участников акции на Трубной площади арестовали на трое суток из-за дымовой шашки

Мещанский суд Москвы арестовал на трое суток участника акции на Трубной площади в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которая состоялась 15 июля.

Как уточняет «ОВД-Инфо», Дмитрия Сидорова и Эрисхана Гешаева признали виновными в использовании дымовой шашки во время акции.

Ранее сообщалось, что вместе с Сидоровым задержан еще один участник акции — Эрисхан Гешаев, а также двое активистов движения SERB, пытавшиеся провоцировать протестующих.

Акция 15 июля на Трубной площади собрала около тысячи человек. Несмотря на то, что она не была согласована, полиция не препятствовала ее проведению. После выступлений нескольких кандидатов в Мосгордуму собравшиеся разошлись.