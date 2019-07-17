Кандидатами в депутаты Мосгордумы зарегистрированы 233 человека. 57 получили отказ

Окружные избирательные комиссии зарегистрировали кандидатами в депутаты Мосгордумы 233 человека, 57 претендентам было отказано. Об этом сообщил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

По словам Горбунова, из 233 кандидатов 179 — представители партий, 62 пошли на выборы как самовыдвиженцы. Среди получивших отказ в регистрации самовыдвиженцами были 39 человек.

Окружные избирательные комиссии отказали в регистрации ряду известных независимых кандидатов, в том числе главе муниципального округа «Красносельский» Илье Яшину, сотрудникам ФБК Любови Соболь и Ивану Жданову, бывшему депутату Госдумы Дмитрию Гудкову, бывшему председателю «Яблока» Сергею Митрохину, муниципальному депутату Юлии Галяминой.

Независимые кандидаты говорят, что их сняли с выборов по надуманным и незаконным основаниям. Они ежедневно с 14 июля устраивают акции с требованием допуска до выборов. 20 июля на проспекте Сахарова пройдет согласованный митинг с этими требованиями.