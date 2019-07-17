Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Игры
Шапито
Подкасты
О проекте
Реклама
Meduza in English
EN
3
новости
Глава Мосгоризбиркома — о предложении уйти в отставку. Цитата
10:43, 17 июля 2019
Источник: Meduza
Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, работающий в ведомстве с 1993 года, не собирается уходить в отставку. По его мнению, у него «еще есть возможность передавать свой опыт и растить молодежь, готовить смену». Об этом он заявил на пресс-конференции об
итогах
выдвижения кандидатов в депутаты Мосгордумы. Ранее независимые оппозиционные кандидаты пожаловались, что окружные избиркомы сняли их с выборов под надуманными предлогами.
Фото в анонсе: Сергей Савостьянов / ТАСС / Scanpix / LETA
3
Напишите нам