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Глава Мосгоризбиркома — о предложении уйти в отставку. Цитата

Источник: Meduza
Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, работающий в ведомстве с 1993 года, не собирается уходить в отставку. По его мнению, у него «еще есть возможность передавать свой опыт и растить молодежь, готовить смену». Об этом он заявил на пресс-конференции об <a href="https://meduza.io/news/2019/07/17/kandidatami-v-deputaty-mosgordumy-zaregistrirovany-233-cheloveka-57-poluchili-otkaz" target="_blank">итогах</a> выдвижения кандидатов в депутаты Мосгордумы. Ранее независимые оппозиционные кандидаты пожаловались, что окружные избиркомы сняли их с выборов под надуманными предлогами.
Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, работающий в ведомстве с 1993 года, не собирается уходить в отставку. По его мнению, у него «еще есть возможность передавать свой опыт и растить молодежь, готовить смену». Об этом он заявил на пресс-конференции об итогах выдвижения кандидатов в депутаты Мосгордумы. Ранее независимые оппозиционные кандидаты пожаловались, что окружные избиркомы сняли их с выборов под надуманными предлогами.

Фото в анонсе: Сергей Савостьянов / ТАСС / Scanpix / LETA