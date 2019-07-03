РБК: в воинской части в Петергофе проводится проверка в связи с гибелью подводников

В воинской части 45707, расположенной в Петергофе, пригороде Петербурга, сообщили РБК о проверке в связи с гибелью моряков-подводников.

Официальные представители командования части не стали уточнять, кто проводит проверку. Источники издания, пожелавшие остаться неназванными, заявили, что в части работают сотрудники военной контрразведки и военные следователи.

Ранее о том, что моряки, погибшие при пожаре на подлодке 1 июля, были приписаны к воинской части 45707, сообщали «Фонтанка» и «Коммерсант».

3 июля врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что подводники, погибшие на подлодке в Баренцевом море, были закреплены за воинской частью из Петербурга. Подробности, в том числе номер части, Беглов не назвал.

Минобороны 2 июля объявило, что в результате пожара, произошедшего накануне на «глубоководном аппарате», погибли 14 моряков — в том числе 7 капитанов первого ранга, двое Героев России. Имена погибших и другие подробности официально до сих пор не сообщаются. Издание Baza назвал имена четверых погибших при пожаре, включая двух Героев России. По данным из открытых источников, они приписаны к воинской части 45707. Среди погибших, по данным СМИ, Денис Опарин — сын командира воинской части 45707 Александра Опарина.