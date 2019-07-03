Беглов подтвердил, что моряки, погибшие в Баренцевом море, служили в Петербурге

Моряки, погибшие на подлодке в Баренцевом море, были закреплены за воинской частью из Петербурга. Об этом на своей странице в сети «ВКонтакте» написал врио главы Петербурга Александр Беглов.

Ранее «Фонтанка» и «Коммерсант» сообщали, что члены экипажа глубоководного аппарата ВМФ РФ, на котором 1 июля произошел пожар, служили в войсковой части № 45707. Эта часть дислоцирована в Петергофе, пригороде Петербурга.

Заявление Беглова стало первым официальным подтверждением этой информации, хотя он не назвал конкретный номер части. Беглов выразил соболезнования семьям погибших подводников.

В результате аварии на подводной лодке Северного флота, по данным Минобороны, погибли 14 моряков. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что семеро погибших были капитанами первого ранга и двое — Героями России. Официально имена погибших и тип судна, на котором произошел пожар, не разглашаются.

Издание Baza со ссылкой на источники назвало имена и фамилии четырех погибших — Денис Долонский, Николай Филин, Андрей Воскресенский и Денис Опарин. Долонский и Филин, по данным Baza, были Героями России.