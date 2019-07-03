Моряки, погибшие на подлодке Северного флота, служили в Петергофе

Члены экипажа глубоководного аппарата ВМФ РФ, погибшие в результате пожара в Баренцевом море 1 июля, служили в войсковой части № 45707, сообщает «Коммерсант», не указывая источник информации.

Часть дислоцирована в Петергофе, пригороде Петербурга. По данным из открытых источников, в ней есть отряд гидронавтов и научно-исследовательская лаборатория. Офицеры части, отмечает «Коммерсант», служат в Североморске.

Издание Baza ранее сообщило, что Герои России Денис Долонский и Николай Филин, погибшие при пожаре, были приписаны к войсковой части в Петергофе.

«Фонтанка» утверждает, что все 14 моряков, о гибели которых объявило Минобороны РФ, приписаны к войсковой части из Петербурга. Издание отметило, что информация о части имеет гриф «Совершенно секретно», но в открытых источниках ее называют эксплуатантом атомных глубоководных станций.

Минобороны РФ сообщило 2 июля, что в территориальных водах России произошел пожар на глубоководном аппарате ВМФ РФ. Погибли 14 моряков-подводников, в том числе семеро капитанов первого ранга и двое Героев России. В министерстве не назвали официальные причины случившегося. После аварии глубоководный аппарат доставили в Североморск.