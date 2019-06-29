Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии из-за слов про отношение к ЛГБТ в России

Британский музыкант Элтон Джон прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, как в России относятся к гомосексуалам.

«Я категорически не согласен с вашим мнением о том, что политика по поддержке мультикультурализма и сексуального разнообразия устарела. Я вижу двуличие в словах о том, что вы хотите, чтобы ЛГБТ „были счастливы“ и что „у нас нет проблем с этим“. Но российские прокатчики подвергли жесткой цензуре мой фильм „Рокетмен“, удалив все упоминания о том, что я обрел счастье в 25-летних отношениях с и что мы воспитываем двух прекрасных сыновей. Мне кажется, это лицемерие», — написал Джон в инстаграме.

Путин высказался об отношении к ЛГБТ в России во время своего недавнего интервью Financial Times. В стенограмме на сайте Кремля слова президента приведены так: «Я не хочу никого обидеть, понимаете, нас и так делают гомофобами и так далее. А мы ничего не имеем против людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Дай бог здоровья, пусть живут так, как считают нужным. Но некоторые вещи для нас кажутся избыточными».

Биографический фильм «Рокетмен» об Элтоне Джоне вышел в российский прокат 6 июня. Прокатчик «Централ Партнершип» вырезал из картины сцены однополого секса и употребления наркотиков. В компании пояснили, что сделали это, чтобы картина соответствовала российскому законодательству. Создатели фильма и сам музыкант обвинили прокатчика в цензуре.