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Почему из фильма об Элтоне Джоне вырезали однополый секс. Три версии Мединского (еще недавно было две!)

Источник: Meduza
Министр культуры РФ Владимир Мединский 24 июня в программе «Диалог» на «России 24» вновь <a href="https://www.vesti.ru/videos/show/vid/802037/#" target="_blank">прокомментировал</a> выход в российский прокат усеченной версии биографического фильма об Элтоне Джоне <a href="https://meduza.io/feature/2019/06/05/roketmen-dekstera-fletchera-etalonnaya-biografiya-eltona-dzhona" target="_blank">«Рокетмен»</a>. Из фильма вырезали сцены однополого секса и употребления наркотиков. По словам Мединского, версия фильма без купюр не получила бы прокатное удостоверение. Ранее чиновник утверждал, что Минкульт не вмешивается в действия прокатчиков, но потом заявил, что содержание фильмов должно соответствовать закону.
Министр культуры РФ Владимир Мединский 24 июня в программе «Диалог» на «России 24» вновь прокомментировал выход в российский прокат усеченной версии биографического фильма об Элтоне Джоне «Рокетмен». Из фильма вырезали сцены однополого секса и употребления наркотиков. По словам Мединского, версия фильма без купюр не получила бы прокатное удостоверение. Ранее чиновник утверждал, что Минкульт не вмешивается в действия прокатчиков, но потом заявил, что содержание фильмов должно соответствовать закону.

Фото в анонсе: Ростислав Нетисов / ТАСС / Scanpix / LETA