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Почему из фильма об Элтоне Джоне вырезали однополый секс. Три версии Мединского (еще недавно было две!)
08:22, 25 июня 2019
Источник: Meduza
Министр культуры РФ Владимир Мединский 24 июня в программе «Диалог» на «России 24» вновь
прокомментировал
выход в российский прокат усеченной версии биографического фильма об Элтоне Джоне
«Рокетмен»
. Из фильма вырезали сцены однополого секса и употребления наркотиков. По словам Мединского, версия фильма без купюр не получила бы прокатное удостоверение. Ранее чиновник утверждал, что Минкульт не вмешивается в действия прокатчиков, но потом заявил, что содержание фильмов должно соответствовать закону.
Фото в анонсе: Ростислав Нетисов / ТАСС / Scanpix / LETA
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