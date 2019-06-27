Пересказ сделан по стенограмме интервью на русском, опубликованной на сайте Кремля. Цитаты Путина — в кавычках.

Во времена «холодной войны» были правила, сейчас нет. Дональд Трамп талантливый человек, он тонко чувствует ожидания избирателей. В Сирии мы добились даже большего, чем я ожидал. В Венесуэле нет российских войск — только военные специалисты и инструкторы. Предательство — самое большое преступление, и предатели должны быть наказаны. «Я не говорю, что нужно наказывать таким образом, как , — совсем нет». Сергей Скрипаль и так был наказан: он получил срок и отсидел. «Вся эта шпионская возня не стоит пяти копеек». После инцидента в Солсбери , это беда — «но мы‑то здесь при чем»? Негативный эффект от повышения НДС был краткосрочным. В России уже нет олигархов. После распада СССР 25 миллионов этнических русских оказались за пределами России. «Разве это не трагедия? Еще какая!» Либеральная идея себя изжила, она предполагает безнаказанность. «Убивай, грабь, насилуй — тебе ничего, потому что ты мигрант, надо защищать твои права». Мы ничего не имеем против геев, «но некоторые вещи нам кажутся избыточными». «Мы православный народ в России». Религия не опиум для народа. Я восхищаюсь Петром I. Я думаю о преемнике с 2000 года, но решение должен принять российский народ. «У нас демократическая страна». (Смеется.)