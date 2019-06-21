Путин временно запретил российским авиакомпаниям перевозить граждан в Грузию

Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля временно перевозить граждан из России в Грузию. Запрет введен «в целях обеспечения национальной безопасности». Указ вступил в силу. Сколько продлится запрет, неизвестно.

Президент рекомендовал туроператорам, чтобы они прекратили продавать туры в Грузию на время действия запрета. Он также поручил правительству помочь россиянам, находящимся в Грузии, вернуться в Россию.

Перед этим МИД РФ «настоятельно рекомендовал» россиянам ради безопасности воздерживаться от поездок в Грузию. Также россиян, которые находятся в Грузии, призвали не посещать места массового скопления людей в Грузии. Ростуризм, в свою очередь, посоветовал туроператорам прекратить продажу туров в Тбилиси.

По оценке Российского союза туриндустрии, в Грузии находятся не более пяти тысяч организованных туристов (тех, кто купил туры), сообщает «Интерфакс».

20 июня у здания парламента Грузии начались митинги, участники которых выступали против российской оккупации и требовали отставки глав МВД и Службы госбезопасности, а также спикера парламента. Полиция разогнала протестующих, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. 21 июня в Тбилиси проходит новый митинг.

Протесты начались после того, как в парламенте Грузии выступил депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Он занял кресло спикера и говорил по-русски. Оппозиция сорвала заседание, Гаврилов покинул Грузию под охраной.

В последние годы выросли поездки россиян в Грузию. В 2018 году, по оценке властей Грузии, страну посетили 1,4 миллиона жителей России. Это на четверть больше, чем годом ранее.