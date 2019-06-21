Протесты в Тбилиси: как выступление депутата Госдумы в парламенте Грузии привело к массовой акции с десятками пострадавших. Главное

Vano Shlamov / AFP / Scanpix / LETA

В Тбилиси вечером 20 июня прошла многотысячная акция протеста. На площади перед парламентом собрались до 10 тысяч человек. Они выступили против «российской оккупации» Грузии и потребовали отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе, а также глав МВД и службы госбезопасности. Через час после начала акции, когда их требования об отставках не были выполнены, протестующие стали прорываться в здание парламента.

Акцию спровоцировало выступление депутата Госдумы Сергея Гаврилова в парламенте Грузии. 20 июня там проходило заседание Межпарламентской ассамблеи православия. Гаврилов является президентом этой организации. После начала заседания он сел в кресло спикера парламента и обратился к собравшимся на русском языке. Это вызвало протесты оппозиции — депутатов из Единого национального движения и «Европейской Грузии». Заседание ассамблеи было сорвано, Гаврилов под охраной покинул парламент. Вскоре вся российская делегация покинула Грузию.

Сергей Гаврилов выступал за независимость Абхазии и Южной Осетии. По сведениям грузинской оппозиции, которые сам Гаврилов опровергает, он воевал за Абхазию во время грузино-абхазской войны 1992-1993 годов. Председатель правящей партии «Грузинская мечта» миллиардер Бидзина Иванишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе и спикер парламента Ираклий Кобахидзе принесли извинения за то, что «представитель страны-оккупанта пусть на короткое время, но занял кресло председателя парламента Грузии».

Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Участники акции, в свою очередь, забрасывали полицейских бутылками и отнимали у них щиты. В столкновениях пострадали десятки людей. Министерство здравоохранения Грузии сообщило о 69 пострадавших. При этом оно утверждает, что более половины из них — полицейские.

Протесты в Тбилиси Meduza

В поддержку протестующих выступил Михаил Саакашвили. Он призвал полицию не подчиняться приказам властей и «перейти на сторону народа». Президент Грузии Саломе Зурабишвили, сейчас находящаяся с визитом в Минске, назвала заявления Саакашвили неприемлемыми. «Полностью неприемлемо, чтобы из-за рубежа призывал полицию к неподчинению», — заявила она.

Власти Грузии призвали протестующих к переговорам. Глава МВД Георгий Гахария допустил, что у участников акции «имеются определенные основания для справедливого протеста», но в то же время подчеркнул, что виновные в нападениях на полицейских будут наказаны. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, назвав протест справедливым, обвинил оппозицию в том, что она «вывела Грузию из тех правовых рамок, которые были созданы раз и навсегда в этой стране».

МИД России осудил действия «радикальных политических сил Грузии». Заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин заявил, что в Москве возмущены срывом работы Межпарламентской ассамблеи православия. «Выражаем возмущение действиями представителей радикальных политических сил Грузии, которые использовали важный международный форум, объединяющий православные государства мира, для выплескивания своих антироссийских настроений», — сказал представитель МИДа. США призвали стороны конфликта «сохранять спокойствие, проявлять сдержанность и постоянно действовать в рамках конституции».

Григорий Левченко