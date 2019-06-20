Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули против участников акции около парламента Грузии. Есть пострадавшие
Полиция применила против участников протестной акции у здания парламента Грузии в Тбилиси слезоточивый газ и резиновые пули. Об этом сообщает телеканал «Рустави-2».
Протестующие бросают в полицейских бутылки и отнимают у них щиты.
«Интерфакс» сообщил, что в столкновениях пострадали десятки человек. По данным «Рустави-2», несколько человек находятся в тяжелом состоянии.
Около парламента собрались до семи тысяч человек. Полиция блокирует вход в здание.
Протестующие выступают с антироссийскими лозунгами и требует отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахарии и руководителя Службы государственной безопасности Вахтанга Гомелаури.
Поводом для протестов стало выступление в грузинском парламенте депутата Госдумы Сергея Гаврилова. В здании парламента проходила Межпарламентская ассамблея православия: Гаврилов занял кресло спикера и начал говорить на русском языке. Депутаты от грузинской оппозиции сорвали дальнейшее проведение ассамблеи.
Новость дополняется