Полиция разогнала акцию протеста в Грузии. Вот как это было

Политолог Екатерина Никифорова, живущая в Грузии, заявила «Медузе», что штурм парламента в Тбилиси — это «результат конфликта между властью и оппозицией, продолжающегося уже больше года».

«В то же время российский вопрос — один из самых именно больных для грузин. Неудивительно, что сидение российского депутата Госдумы Гаврилова в кресле спикера парламента Грузии и его речи так сильно возмутили не только активистов, но и обычных граждан. Протест однозначно закончится отставкой спикера парламента Ираклия Кобахидзе. Его сделают виноватым, хотя к этой истории „с российским депутатом и креслом“ он вряд ли вообще имеет какое-либо отношение. Особенно с учетом того, что во время случившегося он находился с визитом в Азербайджане. Возможно, это будет не единственной отставкой».