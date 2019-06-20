Полиция разогнала акцию протеста в Грузии. Вот как это было
Что: оппозиционная акция протеста
Где: у парламента Грузии в Тбилиси
Сколько участников: около 7000
Требования: отставка спикера парламента, глав МВД и Службы госбезопасности
Пострадавшие: 69 человек, по данным Минздрава Грузии
Причины: Депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов выступил в парламенте Грузии на заседании Межпарламентской ассамблеи православия — он сидел в кресле председателя парламента и говорил на русском языке
Итоги акции в Тбилиси
- полиция оттеснила протестующих от парламента;
- для разгона демонстрантов применяли слезоточивый газ, водометы и резиновые пули;
- пострадали около 70 человек, в том числе 39 полицейских и восемь журналистов.
Для разгона оставшихся на проспекте демонстрантов полиция вновь применяет слезоточивый газ.
Полиция оттеснила протестующих от парламента, однако на проспекте Руставели остаются демонстранты. Они кричат «Сакартвело!» («Грузия!»).
Звуки выстрелов звучат гораздо реже.
«Рустави 2» сообщает, что полиция задерживает демонстрантов на проспекте Руставели и прилегающих к нему улицах. Число задержанных пока не уточняется.
Акция протеста продолжается у секции интересов России при посольстве Швейцарии (оно осуществляет дипломатические связи между РФ и Грузией после военного конфликта 2008 года).
Грузинский патриархат опубликовал заявление, в котором призвал власти воздержаться от применения силы, а протестующих — проявить благоразумие и не поддаваться эмоциям.
По последним данным, пострадали 30 участников акции и 39 полицейских, сказал советник премьера Грузии Давид Сергеенко журналистам («Sputnik-Грузия»).
По данным Минздрава Грузии, 16 человек доставлены в больницы.
Корреспондент «Медузы» сообщает, что от слезоточивого газа сильно щиплет глаза уже и на значительном расстоянии от парламента.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили записал видеообращение
«Сейчас важно, чтобы все двинулись в сторону столицы Грузии, чтобы убрать Иванишвили (лидер правящей партии „Грузинская мечта“ — Бидзина Иванишвили) от власти в Грузии», — цитирует Саакашвили, говорившего на грузинском, «Интерфакс».
Кроме газа и резиновых пуль полиция применяет водометы
«Рустави-2» сообщает, что пострадали как минимум восемь журналистов
Вот так это выглядит
По площади перед парламентом движутся выстроенные в каре полицейские, оттесняя оставшихся демонстрантов.
На прилегающих к парламенту улицах сейчас вот так
Выстрелы на площади звучат почти непрерывно. Некоторые жители Тбилиси, сообщает наш корреспондент с места событий, связываются со своими родственниками и рекомендуют им уходит с площади перед парламентом, т. к. там «становится совсем опасно».
На площади перед парламентом осталось уже совсем мало людей, но оставшиеся протестующие по-прежнему бросают в полицейских предметы и пытаются дотянуться до них палками
Демонстранты бросают в полицейское оцепление, выстроенное вокруг парламента, бутылки и другие предметы. При этом они прикрываются щитами, которые ранее забрали у полицейских
У здания парламента в Тбилиси, где по-прежнему остаются демонстранты, вновь раздаются выстрелы
Грузинский омбудсмен Нино Ломджария заявила, что «насилие во время протеста выходит за рамки свободы собраний и выражения».
«Протест и волнение общества справедливы, но насилие неприемлемо! <…> Призываю власти предпринять адекватные шаги и своевременно выявить ответственных лиц, чтобы погасить эмоциональный фон и избежать противостояния!», цитирует «Грузия Online» заявление омбудсмена.
Сейчас у здания парламента так:
МВД Грузии: «Протест собравшихся перед зданием парламента Грузии участников акции вышел за установленные законом рамки свободы выражения и мирных собраний и принял насильственный характер» (цитата по «Интерфаксу»).
«Рустави-2» уточняет, что ранены 55 человек: 17 протестующих и 38 полицейских. Четырех человек госпитализировали
Оператор телеканала «Рустави-2» получил ранения на митинге у парламента. По его словам, спецназовцы несколько раз выстрелили в него резиновыми пулями.
По словам корреспондента, возле парламента находится больше полицейских, чем протестующих
По оценке одного из наблюдателей, с которым поговорила наш корреспондент, машины скорой помощи увезли от 20 до 40 протестующих
Минздрав Грузии: пострадали 52 человека, из них 38 полицейских (ТАСС)
В парламенте частично отключили внешнее освещение, но достаточно быстро свет вернули
Президент Грузии Саломе Зурабишвили ответила Михаилу Саакашвили, который призвал полицейских перейти на сторону народа, сообщает «Интерфакс». «Полностью неприемлемо, чтобы из-за рубежа гражданин другой страны призывал полицию к неподчинению», — сказала она.
Президент Грузии считает, что «деструктивные» оппозиционные силы, провоцирующие насилие, выполняют «план Москвы».
Церковь, в которую попала дымовая шашка
Полиция стреляет как в людей, стоящих недалеко от входа в парламент, так и в сторону соседних улиц, где также есть протестующие. Одна из дымовых шашек прилетела в церковь, возле которой завязалась потасовка. Священник пытался остановить дерущихся, его увели
Большинство протестующих отошли от входа в парламент Грузии, окруженный полицейскими. В участников митинга продолжают стрелять
Фотографии пострадавших при разгоне митинга
Минздрав Грузии сообщает о 16 пострадавших, они госпитализированы — РИА Новости
Судя по трансляции, многие участники митинга начинают расходиться, при этом возле входа в парламент остается внушительная толпа
На площади перед парламентом вновь звучат выстрелы, в полицейских летят бутылки, некоторые митингующие бегут
Щиты, которые протестующие отбирают у полиции, в итоге забирают люди в штатском и относят их подальше от участников митинга, сообщает наш корреспондент
Еще одно фото дымовой шашки
Участники акции протеста говорят, что не припомнят, чтобы раньше против митингующих применяли слезоточивый газ или резиновые пули
Протестующие показывают дымовые шашки, найденные на площади после применения слезоточивого газа
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе: «В Грузии любая группа людей имеет право выразить свой протест. В этом случае я хочу повторить, что это был справедливый протест. Но в течение последних двух часов, за которыми мы наблюдаем, это насилие, это попытка того, чтобы агрессивная группа, „Национальное движение“, вывела Грузию из тех правовых рамок, которые были созданы раз и навсегда в этой стране» (цитата по ТАСС).
По проспекту Руставели ездит множество машин скорой помощи
Среди пострадавших на митинге в Тбилиси есть журналисты
Николай Левщиц в телеграме: «В двух метрах от меня, когда отошел передохнуть, стали падать шашки со слезоточивым газом. На площади остается около 500 человек»
«Рустави-2» сообщает о том, что несколько пострадавших получили тяжелые травмы
После нескольких минут затишья у парламента Грузии вновь звучат выстрелы
Протестующие после применения слезоточивого газа
К парламенту стягивают новые отряды полиции, находившиеся на соседних улицах
Выстрелы возле парламента Грузии
В ходе акции протеста сломали палатки с флагами Польши, Литвы, США и других стран, которые стоят у парламента около года. После этого митингующие предприняли несколько попыток поставить палатки обратно
Митингующие кричат «Сакартвело», что означает «Грузия»
Участники протеста достали медицинские маски после того, как против них применили слезоточивый газ
Посольство США в Грузии призвало участников протестов действовать в рамках Конституции:
«Мы внимательно следим за событиями этим вечером в Тбилиси, у здания парламента Грузии. Мы понимаем боль, которую испытывают сегодня множество людей. Призываем все стороны сохранять спокойствие, проявлять сдержанность и постоянно действовать в рамках конституции».
«Интерфакс» сообщил, что в столкновениях в Тбилиси пострадали десятки человек
«Рустави-2» сообщает, что есть пострадавшие. Выстрелы не умолкают
Протестующие стучат в щиты, отнятые у полиции. Многие отходят от парламента и возвращаются назад
Телеканал «Рустави-2» сообщил, что полиция начала стрелять по протестующим резиновыми пулями
«Улица Руставели в дыму», — говорит наш корреспондент. Что именно используют на площади, до конца непонятно: есть предположения, что это слезоточивый газ или сигнальные ракеты
Политолог Екатерина Никифорова, живущая в Грузии, заявила «Медузе», что штурм парламента в Тбилиси — это «результат конфликта между властью и оппозицией, продолжающегося уже больше года».
«В то же время российский вопрос — один из самых именно больных для грузин. Неудивительно, что сидение российского депутата Госдумы Гаврилова в кресле спикера парламента Грузии и его речи так сильно возмутили не только активистов, но и обычных граждан. Протест однозначно закончится отставкой спикера парламента Ираклия Кобахидзе. Его сделают виноватым, хотя к этой истории „с российским депутатом и креслом“ он вряд ли вообще имеет какое-либо отношение. Особенно с учетом того, что во время случившегося он находился с визитом в Азербайджане. Возможно, это будет не единственной отставкой».
Митингующие начинают возвращаться к парламенту, в толпе происходят стычки
Активист Николай Левщиц сообщил, что полиция применила слезоточивый газ
Люди разбегаются, толпа редеет
На видео трансляции видно, что в толпе, предположительно, распылили газ или запустили дымовую шашку
Полиция начала запускать сигнальные огни против митингующих
Протестующих в Тбилиси, судя по фото, не становится меньше
Наш корреспондент Мария Черных сообщила, что один из протестующих спросил ее, русская ли она, а, услышав ответ, сказал: «Иди отсюда!» За Марию вступились другие протестующие
Вячеслав Володин обвинил власти Грузии в нарушении норм проведения международных мероприятий, а именно Межпарламентской ассамблеи православия. «Они не смогли ни обеспечить проведение мероприятия, ни защитить российскую делегацию от нападения и угроз» (цитата по «Интерфаксу»)
Еще один плакат «Россия — оккупант»
Наш корреспондент сообщает, что некоторые участники протеста, находившиеся непосредственно у входа в парламент, начинают отходить от здания «потные и уставшие»
Депутат Госдумы Сергей Гаврилов, чье выступление в грузинском парламенте спровоцировало протесты: «Сегодня мы стали свидетелями экстремистской активности, выступлений против Межпарламентской ассамблеи православия, против парламентского диалога на основе православных ценностей. Мы увидели десятки людей, которые вышли с заранее заготовленными плакатами против России, ее президента и православия» (цитата по РБК).
Люди пытаются прорваться к зданию парламента, полиция пытается бить дубинками, но люди из толпы забирают у них дубинки и щиты
По словам корреспондента «Медузы», в акции протеста среди прочего участвуют националисты и сторонники Михаила Саакашвили.
Активисты передают друг другу щиты, отнятые у полицейских
Активисты, которым удалось прорваться на территорию парламента, кричат, что выиграют и пройдут внутрь, сообщает наш корреспондент
В соцсетях распространяют лозунги о том, что Россия оккупировала Грузию
Еще фото с массового протеста в Тбилиси
Мэр Тбилиси, генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе: «То, что происходит перед парламентом, вышло за рамки свободы выражения, мирного протеста и приобрело антиконституционный характер. Мы в прямом эфире следим за попыткой силового штурма парламента Грузии. Призываем мирных демонстрантов не поддаваться политикам-авантюристам, чтобы не стать невольными соучастниками их преступных умыслов». (цитата по ТАСС)
Среди протестующих распространяются слухи, что полиция готовится применить слезоточивый газ
Наш корреспондент в Тбилиси сообщает, что протестующие начали кидать бутылки в полицейских. Звучат призывы штурмовать парламент
Один из участников акции в Тбилиси вышел с таким плакатом:
Кроме Тбилиси протесты проходят в Батуми. Но, как пишут очевидцы, собравшиеся на площади Европы в Батуми следят за тем, что происходит в столице Грузии.
К зданию парламента Грузии прибыл премьер-министр Мамука Бахтадзе, сообщает РИА Новости.
Протестующие сожгли российский флаг
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призвал полицию страны перестать подчиняться лидеру правящей партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили и «перейти на сторону народа».
Очевидцы сообщают, что полицейские принесли протестующим воду. Сейчас в Тбилиси, несмотря на поздний вечер, +24 градуса
Глава МВД Грузии Георгий Гахария сообщил, что готов покинуть свой пост, если потребуется. «Без проблем, я уйду в отставку, если будет такая необходимость», — сказал он (цитата по РИА Новости).
Активист Николай Левшиц пишет в телеграм-канале, что происходящее у парламента «больше похоже на толкучку, чем на штурм», о котором сообщали СМИ. По его словам, полиция пока не применяет спецсредства.
«Люди выхватывают полицейских из полицейского кордона по одному, отнимают щиты и шлемы и отправляют под аплодисменты обратно», — пишет он.
Участники акции протеста кричат «Россия — оккупант»
По оценке Николая Левщица, в акции участвуют семь тысяч человек.
Гражданский активист Николай Левшиц сказал в интервью «Эху Москвы», что последние несколько минут возле парламента наблюдается напряженная обстановка.
«Полиция и ОМОН обступили лидеров протестующих, которые стоят на ступеньках парламента с мегафоном, начали отнимать у них плакаты и баннеры, толкаться с использованием полицейских щитов. Все очень накалено», — сказал он.
Протесты начались после того, как в парламенте Грузии выступил российский депутат Сергей Гаврилов. Подробней об этом в нашей новости:
МВД Грузии потребовало прекратить акцию протеста, которую глава ведомства Георгий Гахария назвал «штурмом государственных институций».
«Министерство внутренних дел призывает участников акции протеста немедленно прекратить нарушения закона и насилия, не следовать провокациям, подчиниться требованиям полиции», — сказано в заявлении МВД.
В начале акции протеста активисты дали властям Грузии один час на то, чтобы те отправили в отставку глав МВД и Службы госбезопасности и спикера парламента. Когда этот срок прошел, протестующие ворвались на территорию парламента.
Трансляцию из Тбилиси ведет Первый грузинский канал
Так все выглядело, когда протест только начинался
В акции протеста в Тбилиси участвуют не менее пяти тысяч человек.
Участники акции протеста в Тбилиси вышли с антироссийскими лозунгами, в том числе направленными против президента РФ Владимира Путина.