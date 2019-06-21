При разгоне протеста в Тбилиси пострадали 52 человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Грузии.

В числе пострадавших — 38 сотрудников правопорядка, остальные — участники акции.

Участники акции протеста пытались прорваться в здание парламента. Первую попытку сотрудники полиции пресекли без применения спецсредств, во время второй — начали применять слезоточивый газ и резиновые пули.

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