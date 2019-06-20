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Тысячи протестующих, слезоточивый газ, антироссийские лозунги. Как проходит массовая акция у парламента Грузии
1 минута
20:38, 20 июня 2019
Вечером 20 июня в Тбилиси началась
массовая акция протеста
из-за выступления в парламенте депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова. Российский депутат, выступая на Межпарламентской ассамблее православия, занял место спикера. К парламенту пришли несколько тысяч человек. Они потребовали отставки спикера, глав МВД и Службы безопасности. Полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ и резиновые пули.
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