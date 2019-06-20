Перейти к материалам
новости

Тысячи протестующих, слезоточивый газ, антироссийские лозунги. Как проходит массовая акция у парламента Грузии

1 минута
Вечером 20 июня в Тбилиси началась массовая акция протеста из-за выступления в парламенте депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова. Российский депутат, выступая на Межпарламентской ассамблее православия, занял место спикера. К парламенту пришли несколько тысяч человек. Они потребовали отставки спикера, глав МВД и Службы безопасности. Полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ и резиновые пули.
Подписывайтесь на наш Youtube