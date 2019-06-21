В Тбилиси возобновилась акция протеста у здания парламента

Около здания парламента Грузии в Тбилиси возобновилась акция протеста. Об этом сообщает гражданский активист Николай Левшиц.

20 июня в Тбилиси прошла многотысячная акция, которую с применением силы разогнала полиция. Она применила слезоточивый газ и резиновые пули. По последним данным, пострадали 240 человек. МВД Грузии сообщило, что 305 человек были задержаны.

Участники акции требовали отставки спикера парламента Грузии Ираклия Кобахидзе, а также руководителей МВД и службы госбезопасности. 21 июня стало известно, что Кобахидзе покинет свой пост.

Поводом для протестов стало выступление депутата Госдумы Сергея Гаврилова в парламенте Грузии. На заседании Межпарламентской ассамблеи православия он занял кресло спикера и обратился к собравшимся на русском языке. Участники акции протеста выступали с антироссийскими лозунгами.