«Журналистов направляли кураторы, говорившие на американской версии английского языка» Что говорит о грузинских протестах депутат Госдумы Сергей Гаврилов, из-за которого они начались

Совершенно очевидно, что это заранее подготовленная провокация радикальных либеральных антипатриотических сил Грузии. Нападки на использовались как повод для дискредитации православия, захвата парламента и смены власти в стране. Мы корректно вели заседание. Я сел, куда меня пригласили хозяева. Могу хоть на приставном стульчике работать — я скромный человек и не гонюсь за почестями. Мы стали свидетелями экстремистской активности. На улицы вышли десятки людей с заранее заготовленными плакатами против России, ее президента и православия. Многие грузинские СМИ системно распространяли фейк-ньюс о том, что я участвовал в боевых действиях в Абхазии. Это ложь и провокация. Кстати, наши депутаты видели, как грузинских журналистов направляли кураторы, говорившие на американской версии английского языка. Жаль, что в Грузии нет независимых СМИ, без них невозможно зрелое гражданское общество. Я люблю Грузию. Мой дед похоронен тут, и я очень сожалею, что из-за этой провокации не смог посетить его могилу.

Цитаты по интервью «Коммерсанту», ТАСС и РБК

Фото в анонсе: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ