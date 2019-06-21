МИД РФ посоветовал россиянам не ходить в места массового скопления людей в Грузии

МИД РФ рекомендовал гражданам России, находящимся в Грузии или планирующим поездки в эту страну, избегать мест массового скопления людей.

МИД дал такие рекомендации после того, как 20 июня в Тбилиси прошел , в ходе которого полиция применила против протестующих слезоточивый газ и резиновые пули.

В 2018 году Грузию, по оценке местных властей, посетили 1,4 миллиона жителей России, что на 23,8% больше, чем годом ранее.