МИД России посоветовал не ездить в Грузию

Министерство иностранных дел России выражает «серьезную озабоченность осложнением внутриполитической ситуации в Грузии».

В связи с тем, что в Тбилиси продолжаются массовые беспорядки, говорится в заявлении МИД, распространенном вечером 21 июня, гражданам России «настоятельно рекомендует в интересах их личной безопасности воздерживаться от поездок в Грузию».

Ранее 21 июня МИД России рекомендовал гражданам РФ, находящимся в Грузии или планирующим в нее поехать, избегать мест массового скопления людей и проявлять бдительность, но не призывал отказываться от поездки в эту страну.

Протесты начались у здания парламента после того, как в нем выступил депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Он занял кресло спикера и говорил по-русски. Спикер Ираклий Кобахидзе в этот момент находился с визитом в Азербайджане, который он прервал и вернулся в Грузию.

Полиция применила спецсредства для разгона демонстрантов в Тбилиси — слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских. Более 300 человек были задержаны.

Вечером 21 июня акции протеста в Тбилиси возобновились.