МИД России посоветовал не ездить в Грузию
Министерство иностранных дел России выражает «серьезную озабоченность осложнением внутриполитической ситуации в Грузии».
В связи с тем, что в Тбилиси продолжаются массовые беспорядки, говорится в заявлении МИД, распространенном вечером 21 июня, гражданам России «настоятельно рекомендует в интересах их личной безопасности воздерживаться от поездок в Грузию».
В результате действий радикальной грузинской оппозиции под антироссийскими лозунгами пострадали наши соотечественники – члены официальной делегации Федерального Собрания Российской Федерации, принимавшей участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия.
Ранее 21 июня МИД России рекомендовал гражданам РФ, находящимся в Грузии или планирующим в нее поехать, избегать мест массового скопления людей и проявлять бдительность, но не призывал отказываться от поездки в эту страну.
Протесты начались у здания парламента после того, как в нем выступил депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Он занял кресло спикера и говорил по-русски. Спикер Ираклий Кобахидзе в этот момент находился с визитом в Азербайджане, который он прервал и вернулся в Грузию.
Полиция применила спецсредства для разгона демонстрантов в Тбилиси — слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских. Более 300 человек были задержаны.
Вечером 21 июня акции протеста в Тбилиси возобновились.