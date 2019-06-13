ОНК пожалуется главе Росгвардии на избиение подростка на марше 12 июня

В московскую полицию подана жалоба на применение силы к подростку, задержанному 12 июня на акции в поддержку журналиста Ивана Голунова. Об этом «Интерфаксу» рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

По его словам, по заявлению собираются материалы, которые затем будут переданы в Следственный комитет.

Мельников также пообещал обратиться к руководителю Росгвардии Виктору Золотову с просьбой «дать правовую оценку» работе отдельных сотрудников ведомства, действия которых угрожали здоровью несовершеннолетнего.

После задержания подростку потребовалась госпитализация.

Также Мельников обратил внимание на задержание 12 июня в Москве онкобольного журналиста магнитогорского информационного агентства, которому не вызывали скорую помощь до вмешательства правозащитников.

Акция 12 июня планировалась в поддержку спецкора «Медузы» Ивана Голунова, обвинявшегося в покушении на сбыт наркотиков. Накануне марша уголовное преследование Голунова было прекращено. Инициаторы марша не отказались от своих планов, но не смогли согласовать проведение акции с властями Москвы.

По итогам марша были задержаны 549 человек, в том числе журналисты и семеро несовершеннолетних. Большинство были отпущены из полиции. По данным ОВД-Инфо, как минимум пятерых задержанных оставили на ночь в ОВД.