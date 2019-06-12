Избитого при задержании на акции в Москве несовершеннолетнего увезли из ОВД в больницу

Из московского ОВД «Алексеевский» увезли в больницу на скорой несовершеннолетнего, который был избит при задержании на акции в поддержку журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщили в Общественной наблюдательной комиссии.

«Несовершеннолетний гражданин был… госпитализирован, со слов сотрудников ОМВД, врачами скорой помощи с травмами, в том числе лица», — заявил ответственный секретарь ОНК Иван Мельников.

По словам очевидцев, «подростку в том числе наносились удары руками, когда тот лежал на полу, в связи с попыткой изъятия фотокамеры», рассказал Мельников. ОНК передала информацию о случившемся прокурору Москвы.

Акция «Марш за свободу Ивана Голунова» в центре Москвы была запланирована еще до освобождения журналиста «Медузы», который обвинялся в покушении на сбыт наркотиков, и не была согласована. После прекращения дела инициаторы попробовали договориться с мэрией, но безуспешно. Полиция и Росгвардия попытались пресечь мероприятие и задержали более 400 человек.

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