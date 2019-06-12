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Работа полиции Москвы с журналистами. Два дня

Источник: Meduza
В Москве 12 июня <a href="https://meduza.io/live/2019/06/12/marsh-ot-chistyh-prudov-do-petrovki-hronika" target="_blank">прошел</a> марш в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, с которого за день до этого сняли обвинения в покушении на сбыт наркотиков и отпустили из-под домашнего ареста. Мэрия Москвы не согласовала акцию, полиция жестко разгоняла участников. Среди <a href="https://meduza.io/news/2019/06/12/ovd-info-na-marshe-v-podderzhku-ivana-golunova-byli-zaderzhany-bolee-500-chelovek" target="_blank">более</a> 500 задержанных оказалось 40 журналистов, многие из которых освещали мероприятие по заданию редакций. Среди них, в частности, оказались корреспонденты «Коммерсанта», «Ведомостей», «Дождя», «Медузы», «МБХ Медиа». Большинство из задержанных сотрудников СМИ отпустили без составления протоколов.
В Москве 12 июня прошел марш в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, с которого за день до этого сняли обвинения в покушении на сбыт наркотиков и отпустили из-под домашнего ареста. Мэрия Москвы не согласовала акцию, полиция жестко разгоняла участников. Среди более 500 задержанных оказалось 40 журналистов, многие из которых освещали мероприятие по заданию редакций. Среди них, в частности, оказались корреспонденты «Коммерсанта», «Ведомостей», «Дождя», «Медузы», «МБХ Медиа». Большинство из задержанных сотрудников СМИ отпустили без составления протоколов.

Фото в анонсе: Евгений Фельдман для «Медузы»