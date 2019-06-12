«ОВД-Инфо»: на марше в поддержку Ивана Голунова в Москве были задержаны более 500 человек

На марше в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова в Москве были задержаны как минимум 513 человек. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

«Наши аналитики продолжают уточнять данные», — заявили в проекте.

Ранее «ОВД-Инфо» оценивало число задержанных в как минимум 420 человек.

Акция «Марш за свободу Ивана Голунова» в центре Москвы была запланирована еще до освобождения журналиста «Медузы», который обвинялся в покушении на сбыт наркотиков, и не была согласована. После прекращения дела инициаторы попробовали договориться с мэрией, но безуспешно. Полиция и Росгвардия попытались пресечь мероприятие.