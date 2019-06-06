Российская ЛГБТ-сеть призвала к бойкоту цензурированного фильма об Элтоне Джоне

Мы не знаем, является ли решение изменить фильм результатом неприкрытой гомофобии руководства кинокомпании, или прокатчики решили перестраховаться. Но мы считаем произошедшее возмутительным актом цензуры. Мы считаем, что решение «Централ Партнершип», чем бы оно не было продиктовано, – это прямое следствие принятия «закона о пропаганде гомосексуализма среди несовершеннолетних» и последовательной гомофобной политики российских властей.

Российская ЛГБТ-сеть