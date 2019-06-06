Российская ЛГБТ-сеть призвала к бойкоту цензурированного фильма об Элтоне Джоне
Российская ЛГБТ-сеть призвала бойкотировать в прокате урезанную версию биографического фильма «Рокетмен» об Элтоне Джоне.
Фильм вышел в российский прокат 6 июня. Ранее стало известно, что прокатчик «Централ Партнершип» вырезал из картины сцены однополого секса и употребления наркотиков. Это было сделано, чтобы соответствовать российскому законодательству, пояснили в компании. Создатели фильма и сам певец обвинили прокатчика в цензуре.
Мы не знаем, является ли решение изменить фильм результатом неприкрытой гомофобии руководства кинокомпании, или прокатчики решили перестраховаться. Но мы считаем произошедшее возмутительным актом цензуры. Мы считаем, что решение «Централ Партнершип», чем бы оно не было продиктовано, – это прямое следствие принятия «закона о пропаганде гомосексуализма среди несовершеннолетних» и последовательной гомофобной политики российских властей.