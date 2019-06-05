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Почему из фильма об Элтоне Джоне вырезали однополый секс. Две версии Владимира Мединского

Источник: Meduza
Министр культуры РФ Владимир Мединский второй раз за неделю прокомментировал скандал вокруг биографического фильма об Элтоне Джоне <a href="https://meduza.io/feature/2019/06/05/roketmen-dekstera-fletchera-etalonnaya-biografiya-eltona-dzhona" target="_blank">«Рокетмен»</a>, из которого вырезали сцены однополого секса и употребления наркотиков. Раньше чиновник утверждал, что Минкульт не вмешивается в действия прокатчиков. Теперь он говорит, что содержание фильмов должно соответствовать закону.
Министр культуры РФ Владимир Мединский второй раз за неделю прокомментировал скандал вокруг биографического фильма об Элтоне Джоне «Рокетмен», из которого вырезали сцены однополого секса и употребления наркотиков. Раньше чиновник утверждал, что Минкульт не вмешивается в действия прокатчиков. Теперь он говорит, что содержание фильмов должно соответствовать закону.

Фото в анонсе: Ростислав Нетисов / ТАСС / Scanpix / LETA