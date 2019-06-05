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Почему из фильма об Элтоне Джоне вырезали однополый секс. Две версии Владимира Мединского
07:37, 5 июня 2019
Источник: Meduza
Министр культуры РФ Владимир Мединский второй раз за неделю прокомментировал скандал вокруг биографического фильма об Элтоне Джоне
«Рокетмен»
, из которого вырезали сцены однополого секса и употребления наркотиков. Раньше чиновник утверждал, что Минкульт не вмешивается в действия прокатчиков. Теперь он говорит, что содержание фильмов должно соответствовать закону.
Фото в анонсе: Ростислав Нетисов / ТАСС / Scanpix / LETA
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